Берлин, , 13:25 — REGNUM Решение о передаче киевскому режиму семи самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера, приняли власти ФРГ. Об этом 3 мая сообщает газета Die Welt.

САУ Panzerhaubitze 2000 германского производства Ralf Dillenburger

По информации издания, украинских боевиков будут обучать в Германии пользоваться переданным Киеву оружием. Также указывается, что еще пять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 пообещали киевским властям Нидерланды.

При этом отмечается, что Берлин принял такое решение вопреки совету немецких военных, которые сообщили, что только 40 из 119 указанных гаубиц из запасов бундесвера находятся в боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объявление о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн фунтов стерлингов готовится сделать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.