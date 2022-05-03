История вопроса

Предпринимательская деятельность зачастую невозможна без привлечения кредитных средств. Кредитование бизнеса обычно осуществляется банками на условиях возвратности и уплаты процентов.

Кредиты различаются по срочности, способу предоставления и зависимости или независимости от цели кредита. Кредит может быть предоставлен разово, в виде кредитной линии, которая подразумевает кредитование в течение установленного времени и в пределах оговоренного лимита, или в виде овердрафта – возможности превышения расходов над наличными средствами на банковском счете.

В зависимости от целевого назначения кредиты могут иметь свободное назначение на усмотрение кредитополучателя или ограничены условиями. Кредиты могут быть обусловлены покупкой основных средств или развитием бизнеса. Ипотечные кредиты выдаются под залог приобретаемой на кредитные средства недвижимости. Инвестиционные кредиты выдаются при условии предоставления банку инвестиционного плана.

Кредитные организации для предоставления кредита бизнесу могут требовать установленные законодательством документы и сведения о предприятии, требовать залога. В зависимости от оценки риска кредитования, банк может устанавливать условия кредитования, или отказать в кредите.

