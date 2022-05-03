Бишкек, 3 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Правление Национального банка Киргизии приняло решение изменить условия начисления финансовыми организациями штрафных санкций в отношении клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

401(K) 2012 Кредит

Отмечается, что коммерческим банкам и другим финансово-кредитным организациям временно запрещается накладывать штрафные санкции и взимать пеню с заёмщиков, допустивших неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Руководство Нацбанка считает, что введение таких ограничений позволит сгладить последствия внешнеэкономического шока для потребителей банковских услуг в Киргизии.