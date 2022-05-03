Москва, , 12:05 — REGNUM Московский институт теплотехники (входит в состав Роскосмоса) приступил к разработке мобильного комплекса гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов (флот ГПР). Об этом рассказал академик РАН, генеральный конструктор по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами Юрий Соломонов журналу «Русский космос».

Добыча нефти skeeze

Основной продукцией Московского института теплотехники являются межконтинентальные баллистические ракеты тактического и стратегического назначения. Среди наиболее известных разработок этого научно-исследовательского предприятия стратегические комплексы «Тополь-М», «Ярс», «Булава».

Также предприятие занимается разработкой комплексов гражданского назначения. Юрий Соломонов рассказал, что ещё в конце 1980-х в кооперации с ФНПЦ «Титан-Баррикады» был создан первый флот ГПР.

«Отсюда у меня родилась идея, которую я предложил компаниям «азпром-Нефть» и «Газпрому», а также правительству и президенту РФ… Мне пошли навстречу, поверили, что мы сможем это сделать», — отметил академик.

Он добавил, что решение о работе над комплексом для нефтедобычи было принято из-за частичного высвобождения мощностей оборонно-промышленного комплекса, созданных для модернизации российский Вооружённых сил 10-15 лет назад. После пика модернизации в простое оказалось около 20-30% оборудования.

В середине 2022 года Московский институт теплотехники рассчитывает начать испытания опытного образца флота ГРП. Серийное производство комплексов для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти планируют развернуть в 2024 году.