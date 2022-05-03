Москва, 3 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Ракетными войсками ВС РФ поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе н. п. Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — отмечается в сообщении.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.