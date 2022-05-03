Астана, 3 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Без поставок нефти из России власти Венгрии не могут гарантировать бесперебойного функционирования экономики страны. Об этом 3 мая заявил журналистам венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто в ходе своего рабочего визита в Казахстан.

U.S. Department of State Петер Сийярто

По словам главы МИД Венгрии, Будапешт голосовал за каждый пакет антироссийских санкций Евросоюза, однако всегда сталкивается с несправедливыми упреками со стороны Брюсселя на эту тему.

«Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию», — сказал он.

При этом Сийярто подчеркнул, что такое решение не является политическим и добавил, что 65% российской нефти Венгрия получает через трубопровод «Дружба».

«В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», — пояснил глава венгерского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил о подорожании дизтоплива и бензина из-за санкций против России.