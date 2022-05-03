В Свердловской области тепловоз сошёл с рельсов
Верхотурье, Свердловская область, 3 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Верхотурье Свердловской области тепловоз сошёл с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Уральская транспортная прокуратура
Тепловоз
Инцидент произошёл 3 мая вблизи железнодорожной станции. Транспорт принадлежит одному индивидуальному предпринимателю.
Пострадавших нет. Задержек движения поездов не произошло. Тепловоз поставили на путь. Причины схода устанавливаются.