Верхотурье, Свердловская область, 3 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Верхотурье Свердловской области тепловоз сошёл с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Тепловоз

Инцидент произошёл 3 мая вблизи железнодорожной станции. Транспорт принадлежит одному индивидуальному предпринимателю.

Пострадавших нет. Задержек движения поездов не произошло. Тепловоз поставили на путь. Причины схода устанавливаются.