Москва, 3 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Сеть кинотеатров «Москино» 9 мая представит программу «День российского кино». Об этом 3 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Программа приурочена ко Дню Победы и 90-летию «Москино». Зрителей ждут показы отечественных картин, в том числе новинок, которые вышли на экраны в этом году. Билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей.

«В сеть «Москино» входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как «День российского кино», — отметила Сергунина.