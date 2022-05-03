Луанда, 3 мая, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Серьёзное давление на страны Африки, доходя до угроз в требованиях от них осуждения действий России на Украине оказывает Запад. Такое заявление сделал посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью РИА Новости.

Флаг Анголы

Российский дипломат уточнил, что западные страны чрезвычайно требовательны в своих призывах к странам Африке, и в частности, к правительству Анголы, в своих призывах осудить Россию. По словам Тарарова, пытаясь достичь своей цели, Запад порой ведёт себя аморально, применяя угрозы и шантаж.

«Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. Страны (Африки) едва сдерживаются, чтобы противостоять. Обратите внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее (ООН), практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались. Это означает, что они не поддержали эту резолюцию. Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным», — пояснил российский дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Анголы Жоау Лоуренсу о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса.