Москва, 13 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Москвичи (64%) ездят за границу в два раза чаще жители регионов России (32%). При это загранпаспорт есть у 56% москвичей и у 24% остального населения страны. Открытая виза в паспорте для въезда в другую страну есть 20% и 9% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

За последний год за границей побыли 26% москвичей. 89% жителей регионов России не могли себе позволить посещать зарубежные страны. Для тех, кто был за границей за последний год, основными направлениями были: Турция, Таиланд, Греция, Италия и Испания. Для москвичей — Турция, Испания, Италия, Кипр и Таиланд.

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Опрос проведен 20 — 24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения России. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году за пределы Российской Федерации граждане совершили 41 млн 989 тыс. 261 поездку. Это на 24,13% больше, чем по итогам 2016 года. Тогда граждане РФ выезжали за пределы России 33 млн 827 тыс. 420 раз.

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