Донецк, 2 мая, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В результате обстрела Мариуполя украинскими силовиками пострадали три мирных жителя. Об этом 2 мая сообщает представительство СЦКК в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденных территорий республики: населенный пункт Мариуполь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР в течение дня 2 мая эвакуировали еще более 200 беженцев.