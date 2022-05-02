Луганск, 2 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом 2 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск погиб мужчина 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Первомайск снарядами 152 мм.