Лос-Анджелес, США, , 21:57 — REGNUM Появившиеся в сети ранние отзывы на будущий фильм «Мужчины» (Men) писателя и режиссёра Алекса Гарленда говорят о том, что это будет одна из самых противоречивых картин 2022 года. Об этом 2 мая сообщает портал We Got This Covered.

Ужас. Кровь cocoparisienne

Как отмечает издание, отзывы на картину, по результатам первых показов, в целом положительные, однако критики предупреждают, что это будет фильм не для слабонервных и многим может не понравиться.

Автор портала IndieWire Дэвид Эрлих сравнил новую работу Гарленда с лентами Ричарда Кертиса и Ларса фон Триера. Он назвал её «наполовину сформированной, но полностью интригующей».

«Прошло почти 48 часов с тех пор, как я посмотрел «МУЖЧИН» Алекса Гарленда, и я, честно говоря, все еще пережевываю его», — написал на странице в соцсети критик SyfyWire, Decider и Bookpage Мэттью Джексон.

«Самый откровенный фильм ужасов Алекса Гарленда, а также самый странный. Сюрреалистический фольклорный хоррор, который начинается как тревожный триллер о вторжении в дом, а затем становится все более странным (и более кровавым). Мне это понравилось? Зрители будут это ненавидеть!», — такую рецензию опубликовала критик Hoai-Tran Bui, пишущая для Slash Film.

Для справки: премьера фильма «Мужчины» состоится в США 20 мая 2022 года. Его сюжет расскажет о том, как молодая женщина по имени Харпер (Джесси Бакли) решает залечить душевную травму в британской деревне после того, как погибает её отец. Рори Киннир в этой картине исполнит роль трактирщика, которому принадлежит дом, где проживает женщина. Он также сыграет других персонажей, которые, вероятно, будут преследовать главную героиню.

