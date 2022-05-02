Манчестер, Великобритания, 2 мая, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Сегодня, 2 мая, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в последнем матче 35-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Бригада арбитров: Крис Кавана | Саймон Беннет | Гари Леннард | Давид Кут | Пол Тирни.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Скотт Мактоминей, Неманья Матич, Бруну Фернандеш, Хуан Мата, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Мадс Бек Серенсен, Мадс Расмуссен, Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» играли между собой 19 января в матче 17-го тура АПЛ. Тот матч завершился уверенной победой «красных дьяволов» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «манкунианцев» отметились Энтони Эланга (55’ Фред), Мейсон Гринвуд (62’ Бруну Фернандеш) и Маркус Рэшфорд (77’ Бруну Фернандеш).