Москва, , 20:21 — REGNUM Российские футбольный клубы не сыграют в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций УЕФА сезона 2022/23. Об этом 2 мая сообщили на официальном сайте организации.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

«У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23. Следовательно, соответствующие списки допуска к мужским и женским клубным соревнованиям были изменены в соответствии с принципами, изложенными в положениях о соревновании», — говорится в заявлении.

В следующем сезоне одна российская команды начала бы путь с группового этапа Лиги Чемпионов, еще одна — с третьего квалификационного раунда. Клуб, занявший третье место в турнирной таблице РПЛ 2021/22, стартовал бы в раунде плей-офф Лиги Европы. Остальные два клуба начали бы в третьем и втором квалификационном раунде Лиги Конференций соответственно.