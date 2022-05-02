Москва, , 20:15 — REGNUM Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки поразила еще 13 опорных пунктов Украины. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

По его словам, ракетными войсками в течении дня поражены два пункта управления, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.