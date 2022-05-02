Неаполь, Италия, , 20:01 — REGNUM 34-летний нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс готов пойти на значительное понижение заработной платы, чтобы продлить контракт с неаполитанским клубом «Наполи». Об этом 2 мая сообщило издание Calciomercato.

Дрис Мертенс

Текущее соглашение Дриса Мертенса с неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона бельгийский нападающий может покинуть «Наполи» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Дрис Мертенс принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Бельгиец выступает за неаполитанский клуб с 1 июля 2013 года после перехода из ПСВ за 9,48 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Мертенса, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.