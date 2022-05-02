Ростов-на-Дону, , 19:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 113 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 2 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (44), Таганроге (десять), Аксайском районе (семь), Новошахтинске и Батайске (по шесть), Волгодонске, Зерноградском, Красносулинском, Неклиновском районах и Шахтах (по пять). 32,5% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, более 7% — дети.

С COVID-19 не справились ещё 59-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 373 261 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 360 819 пациентов. Жертвами COVID-19 стал 10 881 человек.