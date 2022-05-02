Донецк, , 19:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что город Горловка в ДНР снова обстреляли украинские силовики.