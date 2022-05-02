Москва, 2 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Доходы бюджета России от экспорта голубого топлива по итогам 2022 года могут достигнуть $80 млрд, от продажи нефти — $180 млрд. Об этом говорится в обнародованном исследовании консалтинговой фирмы Rystad Energy.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению экспертов, за счёт резкого роста цен на энергоносители поступления в российский бюджет от продажи нефти и газа по итогам текущего года значительно превысят результаты предыдущих двух лет, достигнув $260 млрд.

Аналитики консалтинговой фирмы считают, что по сравнению с аналогичными показателями 2021 года прогнозируемый доход России от нефтедобычи увеличится на 45%, а также — на 181% по сравнению с 2020 годом.

Что касается голубого топлива, то значительного влияния на доходы России не окажет остановка его поставок в Польшу и Болгарию, считают эксперты.