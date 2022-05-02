Донецк, 2 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка: выпущено семь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Стаханов с применением РСЗО «Ураган».