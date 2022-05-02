Вашингтон, 2 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Космические силы США запросят дополнительное финансирование в размере почти $8 млрд в течение следующих пяти лет на несколько программ защищённой спутниковой связи. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на бюджетные документы министерства обороны США.

U.S. Air Force Спутник

Запрашиваемое финансирование должно пойти на формирование двух группировок спутников связи на геостационарной орбите. Одна из этих группировок будет использоваться для военно-тактической связи, вторая — в интересах ядерных сил США.

Большая часть расходов (около $5 млрд) пойдёт на программу Evolved Strategic Satcom. В рамках этой программы будут разрабатываться спутники и наземные системы для управления и связи ядерными силами.

В настоящее время работу над этой программой ведут три подрядчика: Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ожидается, что они представят свои варианты этой системы к 2025 году.