Нижний Новгород, 2 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Компания ИКЕА приостанавливает работу магазинов в Нижнем Новгороде «в связи с логистическими трудностями» до 31 августа 2022 года. Об этом сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на сообщение в группе «Профсоюз ИКЕА».

Håkan Dahlström IKEA

По данным СМИ, работа магазинов «продолжается в режиме «за закрытыми дверями».

«Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме. Ситуация держится на оперативном контроле различного уровня реагирования для сохранения рабочих мест», — цитирует сообщение портал «В городе N».

По официальном сайте компании указано, что они «вынуждены приостановить продажи в России с 4 марта 2022 года».