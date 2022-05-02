Удине, Италия, , 14:41 — REGNUM Главный приз фестиваля кино Юго-Восточной Азии (FEFF) получила южнокорейская драма «Чудо: письма президенту». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Кинофестиваль (сс) geralt

Церемония вручения высшей награды — «Золотой шелковицы» — прошла в итальянском городе Удине. Главный приз по итогам зрительского голосования достался южнокорейскому режиссёру Чан Хун за фильм «Чудо: письма президенту».

Второе и третье места достались китайским режиссёрам Жуйцзюню Ли (драма «Возвращение в прах») и Сину Вэньсюну (комедия «Слишком крут для убийства»). Последний из этих фильмов также получил приз от жюри фестиваля.

Всего в конкурсной программе фестиваля в 2022 году было представлено 42 фильма. Кинофестиваль EFFF прошёл уже в 24-й раз.