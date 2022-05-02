Москва, 2 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Росатом» искренне разочарована решением компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Об этом 2 мая говорится в заявлении госкорпорации.

Em-group.ru Росатом

«Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование», — говорится в сообщении.

Также в нем обращается внимание на то, что инициатива Fennovoima Oy о расторжении контракта была предпринята без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является компания RAOS Voima Oy (на 100% принадлежит Росатому) и добавляется, что мотивы этого решения «абсолютно непонятны»

«Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что RAOS Project Oy добросовестно выполняет свои обязательства и основные документы, которые необходимы для выдачи регулятором лицензии на сооружение АЭС, были переданы заказчику еще в прошлом году.

«Росатом» в своей международной деятельности неукоснительно придерживается принципа безусловного выполнения всех обязательств. Оставляем за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проектная компания из Финляндии Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в российскую государственную корпорацию «Росатом».