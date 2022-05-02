Москва, 2 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В воскресенье, 1 мая, с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышло ещё 80 мирных жителей, которых там удерживали украинские националисты. Об этом 2 мая сообщает Минобороны России.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Отмечается, что в результате проведённой по инициативе президента РФ Владимира Путина операции по освобождению удерживаемых киевскими боевиками на «Азовстали» в Мариуполе гражданских лиц 30 апреля с завода вышли 46 человек, которые все приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 11 человек из этого числа решили остаться в ДНР и еще 69 решили выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, после чего их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Как передавало ИА REGNUM, ранее командование киевских Военно-воздушных сил сообщило, что военного украинского летчика «призрак Киева», который в течение первых 30 часов спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины якобы смог сбить шесть российских самолетов, на самом деле не существует.