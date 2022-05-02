Семилуки, Воронежская область, , 13:35 — REGNUM Двое подростков получили травмы в пьяной автоаварии в Семилукском районе Воронежской области 1 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 02:45 на 10 км автомобильной дороги «Обход г. Воронеж-с. Каверье»7 По предварительным данным, 19-летний водитель BMW 520, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,587 мг/л), не справился с управлением транспортным средством, допустил выезд полосу встречного движения, а затем съехал в кювет.

Травмы получили две пассажирки автомобиля — девушки 16 и 17 лет, обе они госпитализированы.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 73 ДТП.