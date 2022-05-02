Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону найдены и исследованы подземные ходы и конструкции в районе парка имени 1 Мая. Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко Карта подземных ходов в Ростове-на-Дону

Подобные исследования проводились впервые. В работе были применены современные неразрушающие методы георадиолокационного (сейсмоакустического) зондирования.

«Элементы линейного подземного объекта выявлены в разных частях парка — у памятного знака «Редут Александра Невского», фонтана и липовых аллей. В рамках подготовки проектно-сметной документации реконструкции, благоустройства и озеленения парка будет рассмотрен вопрос размещения «археологических окон» в месте расположения найденных объектов», — написал Логвиненко.

По его словам, исследовательская работа была проведена за счёт внебюджетных источников.