Берлин, , 12:14 — REGNUM Право вето на эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти было отозвано Австрией, Венгрией и Словакией. Об этом 2 мая сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

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По информации источника, в этом случае важным фактором стало решение властей ФРГ о поддержке такого эмбарго. При этом ранее Словакия и Венгрия выступили против запрета на поставки нефти из России в течение ближайшего времени, так как сильно от них зависят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил глава венгерского кабинета министров Гергели Гуляс заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из РФ.