Нижний Новгород, 2 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Приостановка конвейера по сборке автомобилей Volkswagen на нижегородском автозаводе «Группы ГАЗ» продлена до сентября 2022 года. Об этом сообщает местный новостной портал NN. RU со ссылкой на свои источники.

Volkswagen. Производство

По данным портала, во время простоя конвейера сотрудникам будет выплачиваться две трети от их заработной платы. Компания Volkswagen объявила о приостановке сборки автомобилей в России 3 марта.

На конвейере Volkswagen на заводе «Группы ГАЗ» выпускаются автомобили Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. На предприятии налажен полный цикл производства.

Концерн Volkswagen AG подписал соглашение о контрактной сборке с «Группой ГАЗ» на заводе в Нижнем Новгороде в 2011 году. В феврале 2021 года в Volkswagen сообщили о производстве 400-тысячного автомобиля полного цикла на нижегородском предприятии.