Белгород, 2 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Военная авиация России выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 мая, комментируя ночной инцидент.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции. Безопасности жителей области ничего не угрожало», — подчеркнул Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона сообщал, что проснулся ночью 2 мая от «двух сильных разрывов».