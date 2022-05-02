Москва, , 09:26 — REGNUM О событиях в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда украинские нацисты заживо сожгли в нем мирных протестующих против государственного переворота на киевском майдане зимой 2013–2014 годов, напомнили 2 мая в министерстве иностранных дел России.

Дом профсоюзов. Одесса. 2mayodessa.org

«По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. 48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожжённого националистами Дома профсоюзов, пытаясь хоть как-то избежать такой участи», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что за трагическими событиями в Доме профсоюзов в Одессе весь мир наблюдал практически в прямом эфире и вопросов о том, что произошло не было, однако «цивилизованные» страны Запад в этом случае нецивилизованно промолчали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в германском городе Цвиккау 1 мая десятки неонацистов напали на поезд, в котором ехали левые демонстранты.