Берлин, 2 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Европейский союз прекратит поставки угля из России уже летом, а до конца 2022 года откажется от российской нефти. Об этом 2 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The Indian Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

По словам Шольца, ЕС совместно с трансатлантическими партнерами ввел беспрецедентные антироссийские санкции, включая меры против отдельных лиц. Также он уточнил, что ряд стран присоединился к этим санкциям, несмотря на то, что они несут при этом экономические издержки.

«Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ», — добавил канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, которая не позволит воровать вырученные за экспорт нефти и газа деньги, не намерена терпеть «воровские привычки» стран Запада.