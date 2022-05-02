Москва, , 08:28 — REGNUM Указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ с целью повышения стабильности функционирования российских информационных ресурсов подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте президента.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

Этим указом президент поручил главам федеральных органов исполнительной власти, государственных фондов и корпораций, стратегических предприятий и системообразующих организаций создать структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности. Полномочия по обеспечению информационной безопасности, включая предупреждение кибератак, должны быть возложены на заместителей руководителей ведомств или организаций.

В указе отмечается, что к осуществлению мероприятий по обеспечению информационной безопасности могут привлекаться только организации, имеющие лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

К проведению мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий кибератак могут привлекаться исключительно организации, аккредитованные центрами государственной системы обнаружения кибератак. Аккредитацию таких центров будет проводить Федеральная служба безопасности России.

Также в указе говорится, что с 1 января 2025 года указанным выше ведомствам и организациям будет запрещено использоваться средства защиты информации, разработанные компаниями из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.