Путин подписал указ о мерах по обеспечению информационной безопасности РФ
Москва, 2 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ с целью повышения стабильности функционирования российских информационных ресурсов подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте президента.
Этим указом президент поручил главам федеральных органов исполнительной власти, государственных фондов и корпораций, стратегических предприятий и системообразующих организаций создать структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности. Полномочия по обеспечению информационной безопасности, включая предупреждение кибератак, должны быть возложены на заместителей руководителей ведомств или организаций.
В указе отмечается, что к осуществлению мероприятий по обеспечению информационной безопасности могут привлекаться только организации, имеющие лицензии на осуществление соответствующей деятельности.
К проведению мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий кибератак могут привлекаться исключительно организации, аккредитованные центрами государственной системы обнаружения кибератак. Аккредитацию таких центров будет проводить Федеральная служба безопасности России.
Также в указе говорится, что с 1 января 2025 года указанным выше ведомствам и организациям будет запрещено использоваться средства защиты информации, разработанные компаниями из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.