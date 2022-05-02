Москва, , 08:23 — REGNUM Сроки окончания спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины не будут искусственно подгоняться под какую-либо дату, включая День Победы. Об этом вечером 1 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что Россия, как и всегда, будет торжественно отмечать 9 Мая.

Также глава МИ РФ утончил, что сроки проведения российской спецоперации на Украине в первую очередь зависят от «необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

При этом Лавров напомнил, что задачами спецоперации ВС РФ также являются защита и обеспечение безопасности гражданского населения, и отсутствие на украинской территории для граждан и России «каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».

«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе.