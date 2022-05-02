Москва, , 08:04 — REGNUM Видеозапись боевой работы российского оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины опубликовало 2 мая Минобороны России.

Российский ракетный комплекс «Искандер» Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как комплекс выходит на ударную позицию, готовится к работе и производит пуск ракеты. Также показано, как ракета уничтожает военный объект украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп увидел в риторике России о ядерном оружии «неуважение к США».