Пекин, 2 мая, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Береговая охрана Китая объявила, что с 1 мая в водах Южно-Китайского моря к северу от 12 градусов северной широты начался трехмесячный мораторий на рыболовство, сообщает агентство Синьхуа.

Волкова Елена Рыба

Ожидается, что ежегодный летний запрет на рыбную ловлю закончится 16 августа. В течение следующих трех дней филиал охраны в Южно-Китайском море и местные власти будут патрулировать основные рыболовные угодья и порты, чтобы убедиться, что запрет будет строго соблюдаться.

После среднего срока действия моратория они проведут три правоохранительные акции в заливе Бэйбу, устье реки Чжуцзян и на водной границе провинций Фуцзянь и Гуандун в попытке пресечь незаконный промысел и защитить морские рыбные ресурсы.

Китай ввел ежегодный запрет на рыболовство в Южно-Китайском море с 1999 года в рамках усилий страны по содействию устойчивому развитию морского рыболовства и улучшению морской экологии.