Москва, 2 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Уровень официально зарегистрированной безработицы в России не растёт. Об этом 2 мая ТАСС сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

Тем не менее, профсоюзный лидер отметил, что на российском рынке труда имеют место быть тревожные тенденции.

«Тревожные тенденции есть. Есть люди, которые предупреждены об увольнениях. Уходит ряд зарубежных компаний, инвесторов. А потом возвращается», — сказал Шмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Бразилия и ЮАР могут стать государствами с самым высоким уровнем безработицы среди стран G20.