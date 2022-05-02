Пекин, 2 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Глава Китая назначил новых послов страны в Ираке, Замбии и Таджикистане, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин назначил трех новых послов в соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, говорится в заявлении высшего законодательного органа Китая от 29 апреля.

Цуй Вэй был назначен послом Китая в Ираке, сменив на посту Чжана Тао. Ду Сяохуэй был назначен послом в Республике Замбия, заменив в должности Ли Цзе. Джи Шумин был назначен китайским послом в Таджикистане, сменив Лю Биня.