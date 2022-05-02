Берлин, , 05:52 — REGNUM Экономике Германии будет грозить рецессия в случае отказа от российских энергоресурсов. Об этом 1 мая сообщили в эфире телеканала N-tv.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ сообщает, что в случае запрета на поставки углеводородов из России Германия столкнется с продолжением роста цен, падением реальной зарплаты и проблемами с занятостью населения.

«Без эмбарго на поставки энергоресурсов экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Однако с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе», — заявил главный экономист государственной банковской группы KfW Фрици Кёлер-Гайб.

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