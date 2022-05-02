Шанхай, Китай, , 05:38 — REGNUM Компании экспресс-доставки в Шанхае постепенно возобновляют работу, прерванную вспышкой COVID-19, а город начал выдавать разрешения на перевозку важных грузов, передает агентство Синьхуа.

Шанхай (сс) beludise

Муниципальное почтовое управление Шанхая недавно выпустило уведомление, разрешающее компаниям почтовой и экспресс-доставки подавать заявки на получение разрешений на движение для квалифицированных транспортных средств и персонала.

Разрешения, которые могут быть признаны по всей стране, позволяют транспортным средствам, перевозящим ключевые предметы снабжения, такие как медицинские и противоэпидемические материалы, предметы первой необходимости и важные производственные материалы, въезжать в районы, пострадавшие от COVID-19, и выезжать из них.

Служба STO Express доставила партию грузов из Шанхая в Тяньцзинь на севере Китая с недавно полученным разрешением на перевозку, что ознаменовало упорядоченное возобновление курьерской деятельности компании в Шанхае.

Директор центра экспресс-доставки STO в Новом районе Пудун Фан Шэн сказал, что в настоящее время число водителей, получивших разрешения, увеличивается, в то время как центр постепенно возобновляет свою работу по обработке экспресс-посылок.

Ранее в этом месяце Государственный совет Китая призвал к выдаче разрешений на движение, признанных по всей стране, транспортным средствам, перевозящим важные грузы, призвав принять эффективные меры для обеспечения работы почтовых и экспресс-транспортных средств.