Тегеран, , 00:34 — REGNUM США использует террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для создания нестабильности в Афганистане. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, сообщает агентство Fars News.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон пытается ввергнуть афганский народ в беспрецедентный кризис, провоцируя этнорелигиозный конфликт, чтобы оказать давление на правительство в Кабуле. При этом официальные власти Афганистана, по мнению спикера, пока не в состоянии обеспечить стабильность в стране.

Он подчеркнул, что формирование инклюзивного правительства, представляющего все этнические группы Афганистана, является условием успеха в достижении устойчивой безопасности.