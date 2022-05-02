Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает жалобу, поступившую в рамках проведения торгов на выполнение работ по разработке схемы ливневой канализации Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ливневая канализация Mos.ru

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону провела электронный аукцион, участниками которого стали две компании. Начальная стоимость работ составляла 62 млн 883 тыс. 433,33 рубля. Однако предварительный победитель торгов предложил цену ниже — 50 млн 306 тыс. 746,62 рубля.

Компании-победителю предстоит обследовать существующую сеть ливневой канализации, определить её протяжённость, диаметры и глубину заложения, выявить бесхозяйные объекты, создать актуальную схему и электронную модель сети, сформировать предложения по развитию сети ливнёвок на перспективу до 2036 года.

Антимонопольное ведомство рассматривает жалобу, поступившую от одной из компаний.

Протяженность сетей ливневой канализации составляет примерно 173,4 километра. Выполнить работы исполнителю госконтракта необходимо до 1 июня 2023 года.