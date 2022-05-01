Москва, 1 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Проведение саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) пока тормозят Вашингтон и Лондон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Она (ядерная война) никогда не должна быть развязана, — сказал Лавров. — На достижение этой цели направлено предложение президента Владимира Путина созвать саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Оно поддержано нашими китайскими коллегами, Францией».

При этом глава МИД РФ добавил, что США и Великобритания пока тормозят проведение этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН выдвинул президент РФ Владимир Путин.