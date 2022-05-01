Москва, , 23:05 — REGNUM Россия, которая не позволит воровать вырученные за экспорт нефти и газа деньги, не намерена терпеть «воровские привычки» стран Запада. Об этом заявил в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Критики наших действий… почему-то не хотят говорить: у нас украли деньги, более $300 млрд, — отметил он. — … Мы не имеем права… позволять Западу продолжать свои воровские привычки».

Он напомнил, что согласно принятым на Западе правилам «Газпром» был вынужден хранить финансовые средства на своих счетах в западных банках, чем они и воспользовались.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану.