Вашингтон, 1 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование военных для защиты Украины. Такой вариант по его мнению возможен, если Россия начнёт применять оружие массового уничтожения.

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«Не думаю, что нам нужно применять силу на Украине прямо сейчас. Я только внёс на рассмотрение документ, разрешающий применение военной силы, — сказал он в эфире CBS.

При этом он заявил, что это даст президенту США «рычаги влияния».