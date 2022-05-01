Марсель, Франция, , 21:25 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Марсели на стадионе «Велодром» «Марсель» примет «Лион». Матч 35-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 начнется в 21:45 по московскому времени.

Мусса Дембеле Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Марсель» (расстановка 4-3-3): Пау Лопес — Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола, Сеад Колашинац — Жерсон, Пап Гуйе, Бубакар Камара – Димитри Пайе, Дженгиз Ундер, Аркадиуш Милик.

«Лион» (расстановка 4-2-3-1): Антони Лопеш — Эмерсон, Кастелло Люкиба, Жером Боатенг Мало Густо — Уссем Ауар, Тиаго Мендес – Брэдли Баркола, Лукас Пакета, Карл Токо-Экамби – Мусса Дембеле.

В текущем сезоне 25-летний лидер «Лиона» Мусса Дембеле принял участие в 26-ти турах чемпионата Франции, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.