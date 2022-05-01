Рим, , 21:22 — REGNUM 1 мая в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» римская «Рома» в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Болонью». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы.

ФК «Рома» Asroma.com

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Брайан Кристанте, Энсли Мэйтленд-Найлз, Карлес Перес, Жордан Верету, Феликс Афена-Гьян, Стефан Эль-Шаарави, Николо Дзаньоло.

Запасные: Рик Карсдорп, Матиас Винья, Крис Смоллинг, Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам, Эльдор Шомуродов, Леонардо Спинаццола, Эдоардо Бове, Эбрима Дарбо, Никола Залевский, Кристиан Вольпато, Даниэль Фузато.

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Кевин Бонифази, Адама Сумаоро, Гари Медель, Эрон Хики, Николас Домингес, Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Денсо Касиус, Риккардо Орсолини, Марко Арнаутович.

Запасные: Луис Бинкс, Артур Теате, Никола Сансоне, Николас Виола, Ибрахима Мбайе, Федерико Сантандер, Мишель Абишер, Франческо Барди, Лоренцо де Сильвестри, Маттиас Сванберг, Эмануэль Виньято, Муса Барроу.

На данный момент «Рома» с семнадцатью победами и 58-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», набрав 42 очка, располагается семью позициями ниже.