Донецк, , 20:36 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. Комарова): произведено 30 выстрелов из зенитной установки», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 «Град».